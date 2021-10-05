Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İkna çalışması sonucu, 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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