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  4. Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

05.10.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı ikna çalışması sonucu, 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İkna çalışması sonucu, 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı
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