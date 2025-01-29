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  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı hapis cezası almıştı, Siirt'e kayyum atandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı hapis cezası almıştı, Siirt'e kayyum atandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2025 07:29
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi. Dün görülen davada Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı hapis cezası almıştı, Siirt'e kayyum atandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine kayyum atandı. Göreve Vali Kemal Kızılkaya getirildi.

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BELEDİYE BAŞKANI HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a dün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş belirtti. Alağaş’ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Siirt Belediyesi'nde Kayyum Atanması ile İlgili Ne Düşünüyorsunuz?

Bu durumu olumlu buluyorum.
Bu durumu olumsuz buluyorum.
Bu kararı desteklemiyorum, siyaseti etkiliyor.
Detayları beklemek gerekiyor.

6 YIL 3 AY

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş’ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt kayyum
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