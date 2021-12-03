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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

03.12.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 (Çemçe - Madur ) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çitftçi' operasyonu başlatıldı. Operasyonda 790 personel görev aldı.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum illerinde 'Eren Kış-10 (Çemçe - Madur ) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi' operasyonu başlatıldı.

790 PERSONEL YER ALIYOR

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.

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Açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanlığı Ağrı Erzurum Kars
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