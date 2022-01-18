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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-15 operasyonu başladı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-15 operasyonu başladı

18.01.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından Bingöl'de Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz, operasyonu başlatıldı. Jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 960 personel görev alıyor.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-15 operasyonu başladı

Son dakika: Bingöl'de Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz, operasyonu başladı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı 960 personel yer alırken, ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Bingöl İlinde “EREN KIŞ-16 (BİNGÖL-SAĞGÖZE) ŞEHİT J.BNB. ADİL KARAGÖZ” Operasyonu başlatıldı.

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Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (960) personel [(71) operasyonel tim] görev alıyor.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

dasd

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Bingöl
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