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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı

06.02.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Mardin'de Eren Kış-20 operasyonunun başlatıldığını belirtti.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor. Eren-Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri Ara-Bul-Yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Mardin İlinde "Eren Kış-20 (Mardin-Ömeryan) Şehit Jandarma Er Harun Kahya" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.

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Eren-Kış operasyonlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığını koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 07 Kasım 2021 tarihinde başlatılan Eren-Kış operasyonlarında bugüne kadar 19'u ölü, 1'i sağ olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi. 348 sığınak/depo/barınak imha edildi.

Operasyonlarda; silah, mühimmat, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


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pkk İçişleri Bakanlığı
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