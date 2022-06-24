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  4. Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategorideki Şükran Alp öldürüldü

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategorideki Şükran Alp öldürüldü

24.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Gri kategoride yer alan, Arin kod adlı Şükran Alp olduğunu duyurdu.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategorideki Şükran Alp öldürüldü

Son dakika haberine göre Sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle Gri kategoride yer alan , Arin kod adlı Şükran Alp etkisiz hale getirildi.

19 Haziran’da Jandarma ve Emniyetin birlikte İHA, Hava Kuvvetleri Destekli icra edilen Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle Gri kategoride yer alan, Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.

İHA

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