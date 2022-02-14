SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de Eren Kış-25 operasyonu başlatıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 555 personelin katılımıyla Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Hakkari'de “EREN KIŞ-25 (HAKKARİ-OĞUL) ŞEHİT J.ASB.BÇVŞ. TİMUÇİN ALADAĞ Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 555 personel oluşan 37 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."



