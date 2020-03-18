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  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kara ve demir hudut kapıları kapatılacak

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kara ve demir hudut kapıları kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Edirne ve Kırklareli’nden Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapıları, bugün saat 00.00’dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kara ve demir hudut kapıları kapatılacak

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak.

Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye'ye yapılan seferler karşılıklı olarak durduruldu.

Adı geçen hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının girişlerine bugün saat 00.00'dan sonra izin verilmeyecek.

Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Sağlık ve Ticaret bakanlıklarınca belirtilen usullerde taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek.

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