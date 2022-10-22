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  4. SON DAKİKA | EGM ve MİT'ten ortak operasyon! MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu İzmir'de yakalandı

SON DAKİKA | EGM ve MİT'ten ortak operasyon! MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu İzmir'de yakalandı

22.10.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi 'Emre-Zafir' kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığı'nca destek verilen çalışmalar neticesinde, İzmir'de yakalandığını bildirdi.

SON DAKİKA | EGM ve MİT'ten ortak operasyon! MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu İzmir'de yakalandı

Son dakika haberine göre Bursa’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan’da uzaktan kumandalı EYB ile saldırı gerçekleştiren teröristlerden firari olarak aranan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu, İzmir Menemen’de yakalandı.

Bursa’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan’da uzaktan kumandalı EYB ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili’de 17 Eylül’de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı.

TÜM BİRİMLER ALARMA GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombayı Balıkesir’deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi.

Operasyon sonrası hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu’nun yeni güvenli nokta bulma veya yurtdışına kaçmak amacıyla İzmir’e geldiğinin tespit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucunda İzmir’in Menemen ilçesinde bugün sabah saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğünce yakalandı.

İHA

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