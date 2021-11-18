Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt'te Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.

ÇOK SAYIDA PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel ve 53 operasyonel tim görev alıyor.

**Kaynak: İHA



