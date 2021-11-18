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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı

18.11.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt'te Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.

ÇOK SAYIDA PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel ve 53 operasyonel tim görev alıyor.

**Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı Siirt
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