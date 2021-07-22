Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimlerinin engellendiği bildirildi.

SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Eren-15 Operasyonu kapsamında; bugün, Ağrı'nın Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca müşterek gerçekleştirilen Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda; aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu. Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA



