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Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde nisan ayında aralarında terör arananlar listesinde mavi kategoride aranan 1, turuncu kategoride aranan 1, gri kategoride aranan 6, kategorisi olmayıp sözde üst düzey 2 teröristin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yurt içi güvenlik operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Nisan ayında aralarında terör arananlar listesinde mavi kategoride aranan 1, turuncu kategoride aranan 1, gri kategoride aranan 6, kategorisi olmayıp sözde üst düzey 2 teröristin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi.

Nisan ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 9.438 operasyonda, 13.921 kişi gözaltına alındı, 1.539 kişi tutuklandı.10 ton 37 kg esrar yakalandı.

Ayrıntılar gelecek...

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