Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde dev uygulama

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

Ülke genelinde 12.911 karma ekip, 213 dedektör köpek ve 53.572 personelin görev aldığı uygulama sonucunda;

588 aranan şahıs yakalandı, 31 şahıs gözaltına alındı.

365 şahsa idari ve 185 şahsa adli olmak üzere toplam 550 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

210.788 araç kontrol edildi, 5.535 araca idari para cezası uyguladı, 805 araç trafikten men edildi, 189 aranan araç yakalandı.

24.432 işyeri denetlendi, 13 işyerine idari 39 işyerine adli olmak üzere toplam 52 işyerine işlem yapıldı.

Çok sayıda ruhsatsız tabanca, av silahı,kesici/ delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2.576 paket kaçak sigara, 101 litre kaçak içki ve 3 adet tarihi eser ele geçirildi.

