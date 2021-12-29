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Son Dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

29.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Batman'da Eren Kış-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlattı. Alınan bilgilere göre operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 620 personel katılıyor.

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

Son dakika gelen habere göre İçişleri Bakanlığınca Batman'da yeni bir operasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde “Eren Kış-14 (Gömül) Şehit J. Asb. Kd. Üçvş Süleyman Gür” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel (44) operasyonel tim] görev alıyor.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Anahtar Kelimeler:
Batman İçişleri Bakanı
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