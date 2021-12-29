Son Dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

Son dakika gelen habere göre İçişleri Bakanlığınca Batman'da yeni bir operasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde “Eren Kış-14 (Gömül) Şehit J. Asb. Kd. Üçvş Süleyman Gür” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel (44) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

