HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Orman Yangınları' konulu genelge

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Orman Yangınları' konulu genelge

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 21:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Orman Yangınları" konulu genelge gönderdi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Orman Yangınları' konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Orman Yangınları" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında "Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu" acilen toplanacak.

Komisyon, ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerleri 15 Ağustos'a kadar belirleyecek.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulamasıİstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması
KADES uygulaması nedir? 470 bin 633 kez indirildi!KADES uygulaması nedir? 470 bin 633 kez indirildi!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yerli otomobilin markası belli oldu

Fauci: Bu virüs asla yok edilemeyecek

Fauci: Bu virüs asla yok edilemeyecek

Çantasından çıktı, mutluluktan ağladı

Çantasından çıktı, mutluluktan ağladı

İlginizi Çekebilir

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Diğer Haberler
Ateşini bile ölçtürdü! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan düğün denetimi

Görevliler Bakan Soylu'yu es geçmedi! Ateşini bile ölçtüler

Denizli'de polisi yaralayıp kaçmaya çalışan şüpheli vurularak durduruldu

Polisin bacağını kırdı! Vurularak yakalandı

Gebze'de, yağ fabrikasında korkutan yangın

Gebze'de, yağ fabrikasında korkutan yangın

İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

7 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Görüntüler büyük tepki topladı! Kargoları basket gibi atan kargocunun işine son verildi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.