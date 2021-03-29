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  4. Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

29.03.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderdi.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre, Kovid-19 bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

NİKAH VEYA NİKAH MERASİMLERİNE DÜZENLEME

Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak kısıtlama kapsamında cumartesi, pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar için muafiyet uygulanacak.

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Aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ülke genelinde ağırlık verilecek.

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İçişleri Bakanlığı

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