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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksi genelgesi

28.09.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'taksi denetimleri genelgesi' gönderdi. Genelgeye göre, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförlerine 'trafikten men' dahil yasal işlem yapılacak. Ayrıca taksi denetimleri artırılacak, şehirler arası otobüslerdeki gibi taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksi genelgesi

Bakanlıktan gönderilen genelgede, son dönemde özellikle büyük şehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi. Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe etkili olayları artırabileceği, taksilerde seyahat eden/etmek isteyenler ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı.

YOLCU ALMAYAN TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLEBİLECEK

Mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler, şöyle sıralandı:

"Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müracaatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek. Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak. Taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak."

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanlığı
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