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  4. Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

16.03.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede salgınla mücadelede alınan tedbirler ile salgının iller ve ülke genelindeki seyri 15 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında değerlendirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede salgınla mücadelede alınan tedbirler ile salgının iller ve ülke genelindeki seyri 15 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında değerlendirildiği ifade edildi.

Genelgede, salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması açısından denetim faaliyetlerinin ciddiyetle takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanan alanlarda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği belirtildi.

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