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  4. Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 'Barınamıyoruz' eylemleriyle ilgili açıklama

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 'Barınamıyoruz' eylemleriyle ilgili açıklama

23.09.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da öğrencilerin başlattığı 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişiden 73'ünün İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığını açıkladı.

İstanbul ve birçok ilde öğrenci yurdu ve kira artışlarında yaşanan artışlar sonrası öğrencilerin başlattığı 'Barınamıyoruz' eylemleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan, daha sonra Beşiktaş, Bakırköy'de devam eden "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altında gerçekleşen eylemlere 127 şahsın katıldığı tespit edildi.

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Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi.

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8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da akademisyen olduğu belirlendi.

Eyleme katıldan 127 şahıstan, 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi."


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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı İstanbul
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu kadar beyinsizlik olmaz ya.. Bunlar devlet yönetiyor tamam ben barınıyorum ama arkadaşım açıkta yurtsuz barınaksız ona destek veriyorum sana ne.
Siz Filistinli değilsiniz, neden Filistinle dayanışma mitingi yaptınız. Siz erkeksiniz neden başörtülülerle birlikte eylem yaptınız? Nesepsizler sizi
CHP ülkeyi karıştırmak için organize ediyor bu tür eylemleri

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