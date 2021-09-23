Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 'Barınamıyoruz' eylemleriyle ilgili açıklama

İstanbul ve birçok ilde öğrenci yurdu ve kira artışlarında yaşanan artışlar sonrası öğrencilerin başlattığı 'Barınamıyoruz' eylemleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan, daha sonra Beşiktaş, Bakırköy'de devam eden "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altında gerçekleşen eylemlere 127 şahsın katıldığı tespit edildi.

Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi.

8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da akademisyen olduğu belirlendi.

Eyleme katıldan 127 şahıstan, 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi."

Yine bir yalanlar dizisi

Yine provokasyon...



Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz.



İstanbul’da “Barınamıyoruz” eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok…⬇️ pic.twitter.com/O53XL7xfRV — Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) September 23, 2021



