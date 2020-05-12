Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan çay üreticileriyle ilgili genelge

Bakanlıktan paylaşılan genelgeye göre; giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan illerde ikamet eden ve ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticileri, 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasadı için 19 Mayıs saat 00.00'ten itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere seyahat izin belgesi almak şartı ile seyahat edebilecek.

Çay hasadı için izin belgesi başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden 14 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren başlayacak. Seyahat izin belgesi almak için sadece ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticileri başvuruda bulunabilecek. Çay üreticileri ve müstahsillerinin zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklar ile ilgili de seyahat izin belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecek. Yapılacak başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusu, kendisinin ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticisi olup olmadığı ve beraberindekilerin zorunlu refakatinde olan kişiler arasında olup olmadığı sorgusu, sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak. Covid-19 sorgusunda problem olmayan ve gerekli şartları taşıyanlar için seyahat izin belgesi ayrıca bir onay sürecine tabi olmaksızın sistem üzerinden doğrudan düzenlenecek.