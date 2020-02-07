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  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Fırat Çelik açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Fırat Çelik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 15:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Aydın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Fırat Çelik açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Aydın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY iddiaları üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiş ve inceleme ve soruşturmaları sonucunda, bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak adı geçen kaymakam ile ilgili Bakanlığımızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35’inci madde kapsamında yapılması gereken tüm işlemler gecikmeksizin başlatılmıştır."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Fırat Çelik FETÖ

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