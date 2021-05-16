HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

16.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT NASIL OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. Otobüs, uçak ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahet de izin belgesi istenmeyecek sadece rezervasyon yeterli olacak.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

17 Mayıs-1 Haziran arasında, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

AVM'LER HAFTA SONLARI KAPALI OLACAK

Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak. Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai başlangıç ve bitiş saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanmaya ve uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilecek.

Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket edilecek.

HAFTA SONU PAZAR KURULMAYACAK

Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

Evlendirme işlemleri yapılabilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.

Ayrıntılar birazdan...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı seyahat kısıtlaması İçişleri Bakanlığı normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Geri dönmeyince acı gerçeği öğrendiler!

Geri dönmeyince acı gerçeği öğrendiler!

Çocuk parkında korkunç cinayet

Çocuk parkında korkunç cinayet

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.