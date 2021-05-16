Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. Otobüs, uçak ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahet de izin belgesi istenmeyecek sadece rezervasyon yeterli olacak.
Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.
17 Mayıs-1 Haziran arasında, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.
Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak. Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai başlangıç ve bitiş saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanmaya ve uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilecek.
Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek, diğer okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına uygun hareket edilecek.
Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.
Evlendirme işlemleri yapılabilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.
Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.
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