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  4. Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 19:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.

Genelgeye göre, uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN 'İZİN BELGESİ' UYGUMALASI DEVAM EDECEK

65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek.

(AA)

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