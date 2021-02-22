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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

22.02.2021 09:17 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 15-22 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 31 bin 197 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında ise idari ya da adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 19 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 22 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 197 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."

Kaynak: AA


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