Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda "31 ilde soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131n\u0131 ihlal eden 18 bin 770 ki\u015fi hakk\u0131nda adli\/idari i\u015flem yap\u0131ld\u0131." ifadelerine yer verildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERHercai dizisi y\u0131ld\u0131z\u0131 Ebru \u015eahin isyan etti! O payla\u015f\u0131ma yorum ya\u011fd\u0131\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki hafta sonu da soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 olacak m\u0131?Herkesin merak etti\u011fi sorunun yan\u0131t\u0131: Koronavir\u00fcs mutfa\u011f\u0131m\u0131zda m\u0131?