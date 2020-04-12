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  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır" denildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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