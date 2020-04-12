HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 21:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanması kararlaştırılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı daha önce açıklandığı üzere bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecektir. Bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır." denildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanması kararlaştırılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı daha önce açıklandığı üzere bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecektir. Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerimizde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına yakını alınan karara evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum göstermişlerdir. Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir.

Covid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Covid 19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
Ünlü söz yazarının ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybettiÜnlü söz yazarının ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybetti
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Dünyaca ünlü Türk doktor 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

Dünyaca ünlü Türk doktor 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı

Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Koronavirüsle ilgili umut veren sözler: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

Koronavirüsle ilgili umut veren sözler: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Görünce bir anda kaçmaya başladılar

Görünce bir anda kaçmaya başladılar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Diğer Haberler
İstanbul'da bir bulvar ve bir meydan koronavirüs nedeniyle kapatıldı!

İstanbul'da 2 nokta yaya trafiğine kapatıldı

Savcı Sayan’dan Kültür ve Turizm Bakanına çağrı: Ağrı dağına devasa Nuh’un gemisini inşa edelim

Savcı Sayan'dan çağrı: Ağrı dağına Nuh’un gemisini inşa edelim

6 yaşındaki çocuğun metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

6 yaşındaki çocuğun metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Ünlü söz yazarı Cevdet Bağca'nın ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünlü söz yazarının ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 198 oldu

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 198 oldu

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildi

8 milyon 406 bin 306 TL ceza kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.