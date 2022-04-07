HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 215 belediye için genelge! Nüfusu 100 binin üzerindeki yerlerde...

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 215 belediye için genelge! Nüfusu 100 binin üzerindeki yerlerde...

07.04.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından nüfusu 10 binin üzerinde olan belediyelerle ilgili dikkat çeken bir talimat geldi. Bakanlık, tarafından 215 belediyeye gönderilen genelgede yıl sonuna kadar kadın konukevlerinin hizmete açılması istendi.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 215 belediye için genelge! Nüfusu 100 binin üzerindeki yerlerde...

Son dakika: Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler için İçişleri Bakanlığından talimat geldi. 215 belediyeye gönderilen yazıda, kadın konukevlerinin hizmete açılması istendi. Genelgede söz konusu konukevlerinin açılması için yıl sonuna kadar süre tanındığı, gelişmelerin Valilikler tarafından takip edileceği belirtildi. İşte 215 belediyeye gönderilen genelgenin detayları...

SON DAKİKA | NÜFUSU 100 BİNİN ÜZERİNDEKİ YERLERDE AÇILACAK

İçişleri Bakanlığı nüfusu 100 binin üzerinde olan 215 belediyeye kadın konukevi yapılmasına ilişkin yazı gönderdi.

Bakanlık tarafından 2 Nisan'da valiliklere gönderilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı" genelgesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde yer alan "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır." hükmü gereğince çalışma yürütülmesi istenildi.

1

Bu çerçevede, ülke genelinde nüfusu 100 binin üzerindeki 215 belediyenin, kadın konukevi yapma zorunluluğu bulunuyor.

Bakanlığın, genelge doğrultusunda 215 belediyeye gönderdiği yazıda, kadın konukevi açma zorunluluğu bulunup, henüz bu konuda çalışması olmadığı tespit edilen belediyelerin bu yılın sonuna kadar kadın konukevlerini hizmete açması gerekiyor.

2

VALİLER SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAK

Genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadın konukevlerinin etkisi vurgulanarak valilere, belediyelerin kadın konukevi açmalarına yönelik çalışmalarının takipçisi olmaları, gerekli koordineyi sağlayarak bu alandaki faaliyetlere ilişkin ilerleme raporlarını iki aylık periyotlar halinde Bakanlığa bildirmeleri talimatı verildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati ve sahur vakti!Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati ve sahur vakti!
Hamit Egemen'den acı haber geldiHamit Egemen'den acı haber geldi
Özdağ, "Adayımız Mansur Yavaş" demişti! CHP'den ilk açıklama geldiÖzdağ, "Adayımız Mansur Yavaş" demişti! CHP'den ilk açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Nisa bebeği terk eden annenin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra...

Nisa bebeği terk eden annenin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra...

Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'

Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

İlginizi Çekebilir

"Çocuğa don giydiremiyoruz" diyerek ifşa etti

"Çocuğa don giydiremiyoruz" diyerek ifşa etti

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.