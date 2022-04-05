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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından İBB'deki personel alımıyla ilgili açıklama: Apar topar yapılmış!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından İBB'deki personel alımıyla ilgili açıklama: Apar topar yapılmış!

05.04.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından İBB'deki personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "İlk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır." denildi. İmamoğlu ise bu sabah yaptığı açıklamada soruşturmayı cadı avına benzetmiş "86 bin İBB çalışanını zan altında bıraktılar. Bugün gelinen ortada bir şey yok, fos çıktı. 100'e yakın müfettiş var oturtacak yer bulamıyoruz." demişti.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından İBB'deki personel alımıyla ilgili açıklama: Apar topar yapılmış!

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yürütülen soruşturmayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada İBB'nin, suç kaydı olanlara güvenlik soruşturması yapılmadan personel alımı yaptığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığındna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır. İstihdam edilen kişiler arasında Emniyet birimlerimizce “suç veya istihbarat kaydı” bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur. Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

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Öte yandan bu sabah konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir suçlu varsa suçunu elbette çeker, bunu herkes için konuşuyorum. İkincisi şu ana kadar 8 kişi. Aylar önce manşetler atıldı. 121 milyar lirası kayıp diye İBB'nin. 3 yıldır karaladılar, yerden yere vurdular, iftiralar attılar. Bu bakanın ilk hakareti de değil bana. Bu memleket adına utanç verici bir konuşma yapmıştır, 86 bin İBB çalışanını zan altında bıraktılar. Bugün gelinen ortada bir şey yok, fos çıktı. 100'e yakın müfettiş var oturtacak yer bulamıyoruz. Girmedikleri konu kalmadı. Bir şey bulmadan gelmeyin talimatı almışlar belli ki” diye konuşmuştu.

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İçişleri Bakanlığı İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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