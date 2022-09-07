Son dakika: İçişleri duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika haberi: DEAŞ'ın terör eylemine geçit verilmedi! Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla terörist Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı."
Bakanlık ayrıca, terörist Ramo Muhammed El Hamed'in yanı sıra sözde istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının Suriye sınırında yakalandığını bildirdi.
(AA-İHA)
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