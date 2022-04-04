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  4. Son dakika: İcradan çocuk teslimi bitiyor! Yeni uygulama bugün 11 ilde başladı

Son dakika: İcradan çocuk teslimi bitiyor! Yeni uygulama bugün 11 ilde başladı

04.04.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ailesi boşanan ve boşanma aşamasındaki çocuklarla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. 90 yıldır devam eden icradan çocuk teslimi dönemi sona eriyor. 11 ilde bugün başlayacak olan 'Özel teslim merkezleri’ uygulaması yıl sonuna kadar yaygınlaşacak.

Son dakika: İcradan çocuk teslimi bitiyor! Yeni uygulama bugün 11 ilde başladı

Son dakika: Boşanma sonrası çocukların ‘eşya’ gibi icradan teslimi uygulaması 90 yıl sonra son a eriyor. 11 ilde özel mekanlarda uzman eşliğinde çocuk teslim işlemleri bugün başlıyor. Yeni uygulama yıl sonuna kadar yaygınlaştırılacak. Bu işlemler için artık vatandaşlar ücret de ödemeyecek.

'ÖZEL TESLİM MERKEZLERİ' OLUŞTURULDU

TBMM’de kabul edilen 7343 sayılı ‘İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la, ‘Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması’na ilişkin de yeni düzenleme yapılmıştı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığı’nca çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile ‘özel teslim merkezleri’ oluşturuldu.

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UYGULAMA HANGİ İLLERDE BAŞLIYOR?

Bu kapsamda hazırlık çalışmaları tamamlanan Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ, Uşak illerinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nce bugünden itibaren yerine getirilecek. 2022 yılı sonuna kadar bütün il ve ilçelerde bu merkezlerin kurulması planlanıyor.

BAKANLIK BÜTÇESİNDEN

Çocuk teslimine ilişkin işlemler artık polis değil uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen ve hazırlanan ‘çocuk teslim merkezlerinde’ yapılacak. Bu işlemler için vatandaşlar bir harç ve masraf yatırmak, ücret ödemek zorunda kalmayacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak.

POLİS DEĞİL UZMAN EŞLİĞİNDE

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan teslim merkezlerinde bu işlemler uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek rızaya dayalı olarak yerine getirilmeye çalışılacak.

90 YILDIR İCRA YOLUYLA HAKKINI ELDE EDEBİLİYORDU

Boşandıktan sonra çocuğu göremeyen anne ya da baba 90 yıllık uygulamaya göre ‘icra yoluyla’ bu hakkını elde edebiliyordu. Çocuk teslimine ilişkin işlemler icra müdürlükleri aracılığıyla yapılıyordu. Çocuğunu görmek isteyen anne ya da baba çocuk teslimi işlemi için icra müdürlüğüne giderek belirli bir harcı ve gider ücretini yatırıyordu. İşlemlerin ardından genellikle tarafların ikamet ettikleri yerlere gidilerek icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından çocuk teslimi yapılıyordu.

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Adalet Bakanlığı
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