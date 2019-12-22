Son dakika: İdlib'deki saldırılar nedeniyle en az 25 bin sivil daha Türkiye sınırına geldi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 25 bin sivil evlerini terk etti.

Hallaj, hava ve kara saldırılarının aralıksız sürmesi nedeniyle göç rakamının tam olarak bilinmediğini, tespit edebildiklerinin 25 bin olduğunu belirtti.

İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor. Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi yaşam malzemesine acil ihtiyaç duyuyor.

Rejim güçlerinin, önceki gün Marratinnuman ilçe ve kırsalında başlattığı kara operasyonunda ele geçirdiği köy sayısı 15'e yükseldi. Rusya'ya ait savaş uçaklarının gece geç saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti.