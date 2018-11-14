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Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da deniz taşımacılığı yapan İDO, İstanbul'daki iç hat seferlerini 1 Aralık'ta durdurma kararı aldı.

Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. ( İDO) 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduruyor.

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre İDO’nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar’dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren artık yapılmayacak.

Alınan bilgilere göre son dönemde döviz kurundaki yükselişe karşın, iç hatlardaki fiyat artış taleplerinin uygun görülmemesi, haksız rekabet ve Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatlarının düşürülmesinin İDO tarafından öngörülememesi nedeniyle, tasarruf tedbirleri kapsamında sirket tarafından zarar eden tüm hatların geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

İDO’nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında İskoçya merkezli yabancı ortak Souter’in talebi doğrultusunda alınan karar ile şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İDO istanbul deniz seferleri

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
biz dolar kullanmıyoruz ki! dedi cahil. Ve sonra yüzürek karşıya geçti...
Sizde suç, satın alırken yolcu garantisi almazsanız böyle olur. Yıllık 1 milyar yolcu garantisi alsaydınız böyle olmazı
birde Türkiye kriz yok diyorlar ?
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