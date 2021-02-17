HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler (17 Şubat)

Son Dakika: İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler (17 Şubat)

17.02.2021 07:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler (17 Şubat)

Son dakika haberine göre İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

İDO 17 ŞUBAT İPTAL EDİLEN SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda ise, 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

BUDO 17 ŞUBAT İPTAL EDİLEN SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Fatih'te yangın paniği: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktıFatih'te yangın paniği: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı
Tivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adresTivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adres

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Gram altın için çarpıcı 395 TL uyarısı!

Gram altın için çarpıcı 395 TL uyarısı!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Son Dakika: Şanlıurfa'da feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Subay alımı başvuru linki 2021: Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alım tarihleri ve şartları açıklandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 subay alacak!

Son Dakika: İzmir'de fırtına! Ağaçlar devrildi, tekne yan yattı (İzmir hava durumu 17 Şubat)

İzmir'de fırtına! Ağaçlar devrildi, tekne yan yattı

Fatih'te yangın paniği: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı

Fatih'te yangın paniği: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı

İzmir'de hareketli gece: 2 otomobil ve 1 iş yeri yandı

Korku dolu gece: Bağırış seslerine uyandım

Son Dakika: İstanbul’da kar yağışı! Sabah saatlerinde başladı etkisini artırdı

İstanbul’da kar yağışı! Etkisini artırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.