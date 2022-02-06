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Son dakika: İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı... Yaralılar var

06.02.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir'de 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı... Yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de çalışma yapıldığı için tek yönden kontrollü verilen trafikte iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Genel - İstanbul -

Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında metro çalışması nedeniyle tek şeritten akan trafikte 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Genel - İstanbul -

"İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI"

Görgü tanığı Ali Güler, "Bahçede oturuyordum baktım güm diye bir ses duydum. Dışarı çıkıp baktığımda iki araç kafa kafaya çarpışmış, birkaç yaralı vardı. Alıp yaralıları dışarı çıkarttık. Çocuk vardı. Birde onu hastaneye götürdüler. Yol yapıldığı için aynı yöne girip kaza oluyor" dedi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi otobüslerin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

(DHA)

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