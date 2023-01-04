Son dakika: "İfadelerimizi yanlış anlıyorlar" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan 'son defa' açıklaması: Ben bu seçimle ilgili söylüyorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere AK Parti Grup Toplantısında kürsüye çıktı. Konuşmasında 2023 seçimleriyle ilgili mesajlar veren Erdoğan, ayrıca " Karadeniz gazını milli sisteme bağlama çalışmalarında sona yaklaştık. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını inşallah mart sonunda devreye alıyoruz" açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Milletimiz sandık başına gittiğinde yalanlara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin hizmet ettiğidir. Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik.
Uzunluğu 120 km olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına başlıyoruz.
Karadeniz gazını milli sisteme bağlama çalışmalarında sona yaklaştık. Doğalgaz rezervimizi 1 trilyon doları bulan 710 milyar metreküpe yükselttik. Madencilik ihracatımız 6 milyar doların üzerine çıktı. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını inşallah mart sonunda devreye alıyoruz.