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Son dakika: "İfadelerimizi yanlış anlıyorlar" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan 'son defa' açıklaması: Ben bu seçimle ilgili söylüyorum

04.01.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin mesaj verirken "Son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz" dedi. 'Son defa' ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirten Erdoğan, "Ben bu seçimle ilgili söylüyorum" dedi.

Son dakika: "İfadelerimizi yanlış anlıyorlar" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan 'son defa' açıklaması: Ben bu seçimle ilgili söylüyorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere AK Parti Grup Toplantısında kürsüye çıktı. Konuşmasında 2023 seçimleriyle ilgili mesajlar veren Erdoğan, ayrıca " Karadeniz gazını milli sisteme bağlama çalışmalarında sona yaklaştık. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını inşallah mart sonunda devreye alıyoruz" açıklamasında bulundu.

"'SON DEFA' İFADELERİMİZİ BİRİLERİ YANLIŞ ANLIYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Milletimiz sandık başına gittiğinde yalanlara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin hizmet ettiğidir. Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik.

  • Gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023 seçimlerinde son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. 'Son defa' ifadelerimizi birileri yanlış anlıyor ha! Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Şimdi bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız ve bunu bu şekilde başaracağız.

Başlıksız-5

KARADENİZ GAZI İÇİN MART SONUNU İŞARET ETTİ

  • Uzunluğu 120 km olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına başlıyoruz.

  • Karadeniz gazını milli sisteme bağlama çalışmalarında sona yaklaştık. Doğalgaz rezervimizi 1 trilyon doları bulan 710 milyar metreküpe yükselttik. Madencilik ihracatımız 6 milyar doların üzerine çıktı. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını inşallah mart sonunda devreye alıyoruz.

  • 6 yeni endüstri bölgesi ilan ettik. Yatırım tutarı 480 milyar lirayı bulan 11 bin 613 yatırım teşvik belgesi verirken yatırım tutarı 101 milyar lira olan 10 proje bazlı destek kararı aldık.
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