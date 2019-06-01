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Son dakika Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

Iğdır'da Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı 6'ncı Hudut Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti Timine, saat 09.00 sıralarında İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinden bölücü terör örgüt tarafından roketataralı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 3'ü şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

TAKVİYE EKİP KAZA YAPTI: 3 YARALI

Çıkan çatışma bölgesine takviye olarak yola çıkan askerleri taşıyan araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Araç içerisindeki 3 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Iğdır Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

(DHA)

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Son dakika ığdır şehit terör

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Suriyeliler, PKKlılar, işidliler, tacizciler, tecavüzcüler, hırsızlar, mafyalar, aklınıza gelebilecek her türlü kötü şey bu iktidar döneminde oldu ve hala bunu savunuyorsunuz ya şaşıyorum Türkiye’nin %51’i...
başkanlık gelince hani bitiyordu terör ak mallar nerdesiniz?
Haftalarca operasyon yapıyoruz 10-15 leş ancak.Namussuzlar bi günde bi kere de 2 Aslanımızı şehit ediyorlar..Bu nasıl bir iştir
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