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  4. Son dakika | Teğmen Ebru Eroğlu da aralarında! TSK'dan 'kılıçlı yemin töreni' açıklaması: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

Son dakika | Teğmen Ebru Eroğlu da aralarında! TSK'dan 'kılıçlı yemin töreni' açıklaması: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

18.11.2024 15:00
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Son dakika haberi: Teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden açıklama geldi. Açıklamada teğmenler için "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp, itibarını zedelediler" dendi.

Son dakika | Teğmen Ebru Eroğlu da aralarında! TSK'dan 'kılıçlı yemin töreni' açıklaması: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

Son dakika haberi: Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreni üzerine 4 teğmen Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Olayla ilgili TSK'dan açıklama yapıldı.

"TSK'YI TARTIŞMAYA AÇIP İTİBARINI ZEDELEDİLER"

İlgili personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtilen açıklamada "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp, itibarını zedelediler" dendi.

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DÖRT TEĞMENİN İHRACI İSTENİYOR

Önce kılıçlı yemin töreninin başrolündeki Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya, ardından da Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş'a, "TSK’dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin tebligat yapıldı.

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NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni kapsamında Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında teğmenler kılıçlı yemin töreni düzenlemişti. Dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attıktan sonra toplanıp kılıçlarını çeken genç teğmenler şu ifadelerle ant içmişti:

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"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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