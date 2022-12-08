Son dakika: 'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' dedi canlı yayında yutkunarak tepki gösterdi: Tırnaklarım avuçlarımı yırtıyor

Son dakika haberi: Altılı masanın bu konuyla ilgili birlik içinde olduğunu belirten Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; dini örgütlenmelerin denetim altına alınması gerektiğini belirtirken canlı yayında konuyla ilgili yorum yaparken zor anlar yaşadı.
'Dini örgütlenmelerin, denetim altına alınması gerekiyor. Bu tarz suistimallerin imkan vermeyecek bir denetim olmalı. Siyaset, cemaatlere derin bir çizgi çekmeli! Sakarya'daki olayı hatırlıyoruz, Diyarbakır'da yeni bir hadise var. Sorumluluk sahibi her vatandaş bu olaylara gereken tepkiyi vermeli.
Hukuk esnetilmeden bunlara gereken cevabı vermeli. Ben iki kız çocuğu olarak bu olaya nasıl tepki vereceğimi bilemiyorum. Tırnaklarım avuçlarımı yırtıyor adeta, dudaklarıma kan oturdu.'