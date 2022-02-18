Son dakika: İki sene boyunca istismar bitmeyen tehditler! Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek sapık çıktı! 'Raporum var...'

Sıla Şentürk cinayetinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Giresun'da gerçekleşen acı olayda 16 yaşındaki Sıla Şentürk katledildi. Suç dosyası kabarık olan katilin daha önce de 'çocuk kaçırmak ve cinsel istismar' suçlarından tutuklandığı falat bir ay sonra hapisten çıktığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: SILA ŞENTÜRK'ÜN KATİLİ ENGELLİ RAPORU SUNDUR BİR AY YATIP ÇIKTI

Hüseyin Can Gökçek'in suç dosyasının kabarık olduğu da belirlendi. 10 farklı suçtan sabıkası bulunan Hüseyin Can Gökçek, cinayet anında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Sıla'nın üzerine atladı ve boğazını kesti.

GÖZ GÖRE GÖRE GELEN CİNAYET!

Sıla'nın katili Ordu - Giresun Havalimanı'nda kaçmak üzereyken yakalandı. Sıla Şentürk'ün arkadaşları cenaze sırasında gözyaşı döktü. Talihsiz kızın annesi Asiye Şentürk, kızının tabutuna sarıldı. Baba Bekir Şentürk ise ayakta zor duruyordu.

İSTİSMAR VE TEHDİTLER İKİ SENE DEVAM ETTİ

Emniyet güçleri cinayetin ardından Sıla'nın ailesinin ifadesine başvurdu. Katil Hüseyin Can Gökçek'in telefonundaki uygunsuz fotoğrafları gören ailenin polise haber verdiği ortaya çıktı. Katilin iki senedir Sıla'yı istismar ettiği ve tacizlerle tehditlerle hayatını zindana çevirdiği de gelen bilgiler arasında.

KATİL HÜSEYİN CAN GÖKÇEK İNDİRİM İÇİN ENGELLİ RAPORUNU SUNDU

Katil Hüseyin Can Gökçek, cezasını indirmek için iğrenç bahanelere sığındı. Zihinsel engelli raporu olduğunu söyleyen katil, Sıla Şentürk'ün kendisini aldattığını sosyal medya üzerinden başkalarıyla konuştuğunu iddia etti. Katilin o sözleri büyük tepki çekti.



