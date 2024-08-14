Son dakika | İki yılda ikinci kez: DSÖ maymun çiçeği virüsü için küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti!

Son dakika haberi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden tüm Afrika kıtasına yayılan gelen maymun çiçeği virüsü DSÖ'yü harekete geçirdi. Afrika'nın ardından bu kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan edildi. Toplam 13 ülkenin vaka bildirdiği kıtada bu yıl şimdiye dek maymun çiçeği kaynaklı 17 binden fazla vaka ve 517 ölüm rapor edildi. Bu rakamlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160’lık bir artışı gösteriyor.

GHEBREYESUS: MÜDAHALENİN ŞART OLDUĞU AÇIK

Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda’da da virüsün yayılması sonucu DSÖ, maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır” dedi.

Küresel halk sağlığı acil durumu, DSÖ’nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor.

AFRİKA’DA DÜN MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDENİYLE "HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU" İLAN EDİLMİŞTİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle dün kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Africa CDC, bu yıl kıtada şimdiye kadar maymun çiçeği kaynaklı 17 binden fazla vaka ve 517 ölüm rapor edildiğini aktararak, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160’lık bir artışı temsil ettiğini söyledi. Afrika’da toplam 13 ülkede vaka bildirdi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ, İLK KEZ İNSANLARDA 1970 YILINDA KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NDE TESPİT EDİLDİ

Maymun çiçeği, 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde insanlarda ilk kez tespit edildikten sonra onlarca yıldır Afrika’nın bazı bölgelerinde endemik olarak görülüyor. Virüsün daha hafif bir varyantı, 2022 yılında, büyük ölçüde cinsel temas yoluyla 100’den fazla ülkeye yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en yüksek alarm seviyesi olan küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden olmuştu. DSÖ, 10 ay sonra sağlık krizinin kontrol altına alındığını söyleyerek acil durumu sona erdirmişti.

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI VAR MI?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bugün yaptığı açıklamada "Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" demişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Türkiye'de bu yıl herhangi bir "maymun çiçeği" vakasının tespit edilmediğini bildirmişti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır