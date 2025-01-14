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  4. Son dakika | İkinci İmralı ziyaretinden Bahçeli'nin "kesin ve tavizsiz" var: "Sonu geldi" deyip üç seçenek sundu

Son dakika | İkinci İmralı ziyaretinden Bahçeli'nin "kesin ve tavizsiz" var: "Sonu geldi" deyip üç seçenek sundu

14.01.2025 11:05
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Son dakika haberi: DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti tüm Türkiye'nin gündeminde. Ziyaretin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı iletilmişti. Bunun üzerine silah bırakma çağrısının gelip gelmeyeceği ve zamanlaması konuşulmaya başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı'ya yapacağı ikinci ziyareti işaret edip "kesin ve tavizsiz beklentisini" açıkladı. Terör örgütü için üç seçenek sunan Bahçeli'den 'Selahattin Demirtaş' yorumu da geldi.

Son dakika | İkinci İmralı ziyaretinden Bahçeli'nin "kesin ve tavizsiz" var: "Sonu geldi" deyip üç seçenek sundu

Son dakika haberi: DEM Parti ile terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşmesi talebiyle yepyeni bir gündem yaratan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece ilişkin çarpıcı çıkışlarda bulunmaya devam ediyor. Bahçeli, DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretine ilişkin beklentisini "İmralı'yla yapılacak ikinci görüşmede PKK'nın bittiği, terörle sonuç alınamadığı, hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalı" sözleriyle dile getirdi. Bu arada CHP lideri Özgür Özel'in erken seçim çağrısına yanıt veren Bahçeli, "Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur; buna ihtiyaç da yoktur" dedi.

ATİNA'NIN FÜZE DUVARI İNŞASI İDDİASI

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin mesajlarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • 12 Ada gasp edilmiş ve Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye, Mavi Vatan haklarından asla vazgeçmeyecek, kaybeden asla Türkiye olmayacak. 12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir. Atina yönetimi ayağını denk almalı.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZE HİÇBİR ZAMAN ŞAŞI BAKMADIK"

  • Bölgesel ve küresel bir buhran dönemi görünmekte. Tehlikeler karşısında biz omanın mecburiyeti önümüzde. İç cephe dengelenmeli. Neye inanıyorsak onu söylüyoruz, ne söylediysek mertçe arkasında duruyoruz.

  • Kürt kardeşlerimizle aramıza çomak soktular, her yalanı ve iftirayı servis ettiler, zehri zemzem diye yutturmaya çalıştılar. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Washington'dakiler sizi benden daha çok sevemez, Brüksel'dekiler sizi benden daha iyi anlayamaz, Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenmez. Türk ile Kürt'ün alınyazısı bir yazılmıştır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞI SÖKTÜ"

  • Kürt kardeşlerimizle aramızı bozmaya çalışıyorlar, asla barışamayacaklar. PKK/YPG terör örgütü Kürt kardeşlerimizin ne vasisi ne varlık beyanıdır. Bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğini sipariş üzerine hançerleme teşebbüsü çuvallamıştır. Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Terör örgütünün sonu gelmiştir.

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"İKİNCİ İMRALI ZİYARETİNDEN KESİN VE TAVİZSİZ BEKLENTİMİZ BU"

  • DEM heyetinin temasları, ziyaretleri bizim nezdimizde müspet bir serencamda gerçekleşmiştir. İmralı'yla yapılacak ikinci görüşmede PKK'nın bittiği, terörle sonuç alınamadığı, hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalı. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz, yalnızca mücadele edilir. PKK/YPG Suriye’den çıkarılmalı, Fırat’ın iki yakası terörden arındırılmalı.

ERKEN SEÇİME KAPIYI KAPATTI

  • Özgür bey erken seçim düşü görmesin. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur; buna ihtiyaç da yoktur. Geçim ve seçim diyenlerin samimi olmadığı meydanda.

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, İmralı heyetinin ziyareti sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin "Gelişmeler gayet uyumlu ve olumlu gelişmedir. İnşallah terörsüz Türkiye olacak ve bunda herkesin katkısı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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NE OLMUŞTU?

İmralı Cezaevi'ndeki teröristbaşı Abdullah Öcalan ile DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın görüşmesinin ardından DEM Parti tarafından paylaşılan açıklamada Öcalan'ın sözlerine yer verilmişti:

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  • Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.
  • Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.
  • Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.
    Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.
  • Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.
  • Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.
İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım" İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım"
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Devlet Bahçeli MHP Abdullah Öcalan DEM Parti
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
terörle müzakere olmaz mücadele olur vatana ihanetin sebebi olmaz er ya da geç bedeli olur
artık terör örgütü yok karşında bir devlet var.
EYYY ülkücü arkadaşlar, uyanın artık lütfen, en azından sende askerlik yapmadın mı?içine siniyor mu?vicdanın rahar mı?
Ya öyledir.Sen çık şöyle,kapalı kapılar arkasında pazarlıklar devam etsin.Adamlar davasından asla vaz geçmez.Mesela ana dilde eğitim,özerklik istiyor.Ya anlamıyorsun ya da üç maymuna oynuyorsun.
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