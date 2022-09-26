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  4. SON DAKİKA | 'İkramiye kazandınız' diyerek binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi

SON DAKİKA | 'İkramiye kazandınız' diyerek binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi

26.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Telefon dolandırıcılarının Türkiye'den sonra Almanya'daki insanları da hedef aldığı ortaya çıktı. İstanbul'dan Almanya'da özellikle yaşlıları arayarak, piyangodan ikramiye kazandıklarını söyleyip hesaplarına para aktardıkları, daha sonra yine aynı kişileri bu kez polis gibi arayarak, 'Dolandırıldınız, hesabınızdaki bütün parayı vereceğimiz hesaplara aktarın' diyerek, toplamda 394 bin euro topladı. Dolandırıcı çetesine operasyon düzenleyen polis, 28 kişiyi gözaltına aldı.

SON DAKİKA | 'İkramiye kazandınız' diyerek binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi

Son dakika haberine göre Almanya'da yaşlılar başta olmak üzere birçok kişinin polise giderek dolandırıldığını ihbar etmesi üzerine Alman Polis Departmanı konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, Alman vatandaşlarının Türkiye'den arandığı tespit edildi. Bunun üzerine Türk emniyeti ile irtibata geçen Alman polisi, soruşturmayı buraya devretti.

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ÖNCE 'PİYANGODAN PARA KAZANDINIZ' SONRA 'POLİSİZ, DOLANDIRILDINIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR

Alman polisinden gelen bilginin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir çetenin özellikle yaşlıları hedef alarak Almanya'da yaşayanları arayarak, 'Piyangodan para kazandınız. Paranın hesabınıza yatması için vergisini ödemeniz lazım' diyerek kendi hesaplarına para aktardıklarını belirledi. Polis, aynı çete üyelerinin daha sonra bu kişileri tekrar arayarak bu sefer de kendilerini polis olarak tanıttıklarını, piyango kazanmadıklarını, birileri tarafından dolandırıldıklarını, paranın izini sürebilmek için de hesaplarındaki bütün parayı kendilerine göndermeleri gerektiğini söylediklerini tespit etti. Şüphelilerin bu yöntemle Alman mağdurlardan 394 bin euro dolandırdığı belirlendi.

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5 İLDE OPERASYON DÜZENLEDİ

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başlayan Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 23'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli ise tutuklandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık ikramiye
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