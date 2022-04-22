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SON DAKİKA: İktidar ile muhalefet çok tartışıyordu resmen durduruldu! Suriyeli göçmenler cenaze ve hastalık hariç...

22.04.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son daika: Suriyeli göçmenlerin bayramda ülkelerine gidip daha sonra geri gelmeleri çok tartışılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriyelilerin bayramda gidip dönmelerine karşı çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu konuda gelen soruya 'İzin verilmeyebilir' yanıtını vermişti. Son dakika bilgisine göre Suriyelilerle ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

SON DAKİKA: İktidar ile muhalefet çok tartışıyordu resmen durduruldu! Suriyeli göçmenler cenaze ve hastalık hariç...

Son dakika haberi: Ülkemizde yaşayan Suriyeli göçmenler hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Her sene binlerce Suriyeli, Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerine gidip daha sonra geri dönüyordu. Bu konudaki tartışmaların ardından Türkiye'nin birçok şehrinden Suriyeli aileler yine yola çıktı.

SURİYE'YE GEÇİŞLER İKİNCİ BİR TALİMATA KADAR DURDURULDU!

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'den Suriye'ye geçişler durduruldu. Dünden itibaren Suriye'ye gitmek için sınıra ulaşan ailelerin geçişi durduruldu. Yalnızca cenaze, hastalık gibi mazeretlere izin verilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı:

BAKAN SOYLU 'KISITIMIZ VAR' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan tartışmaların ardından 'Bu bayram ve önümüzdeki bayram için güvenli bölgelere gidiş konusunda kısıtımız söz konusu. Bayramda gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var' ifadesini kullanmıştı.

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suriye son dakika haberi
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