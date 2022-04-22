SON DAKİKA: İktidar ile muhalefet çok tartışıyordu resmen durduruldu! Suriyeli göçmenler cenaze ve hastalık hariç...

Son dakika haberi: Ülkemizde yaşayan Suriyeli göçmenler hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Her sene binlerce Suriyeli, Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerine gidip daha sonra geri dönüyordu. Bu konudaki tartışmaların ardından Türkiye'nin birçok şehrinden Suriyeli aileler yine yola çıktı.

SURİYE'YE GEÇİŞLER İKİNCİ BİR TALİMATA KADAR DURDURULDU!

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'den Suriye'ye geçişler durduruldu. Dünden itibaren Suriye'ye gitmek için sınıra ulaşan ailelerin geçişi durduruldu. Yalnızca cenaze, hastalık gibi mazeretlere izin verilecek.

BAKAN SOYLU 'KISITIMIZ VAR' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan tartışmaların ardından 'Bu bayram ve önümüzdeki bayram için güvenli bölgelere gidiş konusunda kısıtımız söz konusu. Bayramda gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var' ifadesini kullanmıştı.



