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Son dakika | İlaç bulunamadığı iddiaları gündem olmuştu! Bakan Koca'dan 'zam' mesajı: En az iki kez yapılmalı

13.12.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada bazı ilaçların bulunamadığına yönelik iddialara yanıt verdi. "Gündemimizdeki en önemli konu bu" diyen Bakan Koca, maliyetlerin arttığını belirtti. Koca, "İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil" derken "belli dönemlerde en az iki" zam yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Koca sahte doktor skandalıyla ilgili "Bir iki gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız" dedi.

Son dakika | İlaç bulunamadığı iddiaları gündem olmuştu! Bakan Koca'dan 'zam' mesajı: En az iki kez yapılmalı

Son dakika haberi: Bakan Koca gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca'nın açıklamaları arasında SMA'lı çocuğun dolandırıcılık yapan annesi ve 6 yaşındaki H. K. G.'nin evlendirilip istismara maruz kalması da vardı. Koca, SMA Bilim Kurulunun gelecek hafta toplanacağını duyururken sahte doktor skandalı hakkında soruşturmanın sonuçlandığını bildirdi.

"MALİYETLER ARTTI"

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

  • (Bazı ilaçların bulunamadığına yönelik iddialar) "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, bir yol haritamız var çözüm için. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz."

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'SAHTE DOKTOR' SKANDALI: BİR İKİ GÜN İÇİN BİLGİLENDİRECEĞİZ

  • (Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki sahte doktor) Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık. Soruşturma sonuçlandı, bir iki gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.
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'6 YAŞINDAKİ KIZA İSTİSMAR' DAVASI: SORUŞTURMAMIZI AÇTIK

  • (6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği olayda doktorun kemik yaşıyla ilgili raporu) O konuyla ilgili de soruşturmamızı açtık."
H.K.G. ve annesinin ifadesi ortaya çıktı H.K.G. ve annesinin ifadesi ortaya çıktı

'SMA' DOLANDIRICILIĞI: MESELE İLACIN MALİYETİ DEĞİL

  • (SMA'lı çocuğu üzerinden dolandırıcılık yapan anne) Israrla söylüyorum. SMA'lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nusinersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. SMA Bilim Kurulumuz gelecek hafta toplanacak.
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Fahrettin Koca

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