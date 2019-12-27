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Son dakika! İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti
Son dakika! İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti
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27.12.2019 19:51 |
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '' Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti. Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrar sağlamaya tamamen kararlıyız'' dedi.
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