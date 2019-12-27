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  4. Son dakika! İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

Son dakika! İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 19:51 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '' Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti. Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrar sağlamaya tamamen kararlıyız'' dedi.

Son dakika! İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Libya askeri destek

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