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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'nin skandal kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 22:30 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'nin skandal kararına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 tasarısına tepki gösterdi.

'Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye atmaktadır.' diyen Altun, "Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecek." ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ DE KINADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Ermeni Ermeni yasa tasarısı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
şu şerefsiz abd nin dost olmadığını yedi düvel biliyor ama ne hikmetse biz daha anlayamadık ..
"misliyle karsilik verilecektir", hep ayni düzmece
Boş işler trump arkamızda bişey olmaz merak etmeyin.
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