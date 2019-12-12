Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'nin skandal kararına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 tasarısına tepki gösterdi.
'Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye atmaktadır.' diyen Altun, "Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecek." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.
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