Son dakika: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Hastaya ilişkin detayları Bakan Koca açıkladı

Son dakika haberi: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Virüste dünyanın farklı ülkelerinde vaka sayıları giderek artarken Türkiye'de maymun çiçeği virüsü görülüp görülmedi merak konusu olmuştu. Bakan Koca yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi" ifadesiyle duyurdu.

"BAŞKA VAKAYA RASTLANMADI"

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor."

YÜKSEK ATEŞ, KAŞINTI...

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. (AA)

