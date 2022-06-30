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  4. Son dakika: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Hastaya ilişkin detayları Bakan Koca açıkladı

Son dakika: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Hastaya ilişkin detayları Bakan Koca açıkladı

30.06.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınının ardından patlak veren ve dünyayı şoke eden yeni salgın maymun çiçeği virüsünde tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu gelişmeye göre, virüs Türkiye'de de tespit edildi. Maymun çiçeği virüsünün görüldüğü hastanın yaşı ve sağlık durumu ile ilgili detay veren Bakan Koca, açıklamasında başka vaka görülüp görülmediğine ilişkin de bilgi verdi.

Son dakika: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Hastaya ilişkin detayları Bakan Koca açıkladı

Son dakika haberi: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Virüste dünyanın farklı ülkelerinde vaka sayıları giderek artarken Türkiye'de maymun çiçeği virüsü görülüp görülmedi merak konusu olmuştu. Bakan Koca yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi" ifadesiyle duyurdu.

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"BAŞKA VAKAYA RASTLANMADI"

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor."

Türkiye’de de görüldü! Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Virüsten korunmak için ne yapmak gerekir?Türkiye’de de görüldü! Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Virüsten korunmak için ne yapmak gerekir?

YÜKSEK ATEŞ, KAŞINTI...

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. (AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
daha dur sezonun bitisine yakin bekliyorduk bu haberleri
ve sonunda nur topu gibi bi maymun çiçeğimiz oldu
Maşallah

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