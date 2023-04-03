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Son dakika: İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi! 'Bugünden itibaren yollarda göreceğiz'

03.04.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İlk yerli otomobil Togg TX10, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi! 'Bugünden itibaren yollarda göreceğiz'

Son dakika: İlk yerli otomobil Togg TX10, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Beştepe'de teslim edildi. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz" dedi.

Erdoğan anahtar teslim töreninde şunları söyledi:

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Ülkemizin gururu Togg'un ilk siparişini 2019 yılında vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı teslim alıyoruz.

Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm baba yiğitleri, şirket yöneticilerini bir kez daha tebrik ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi milletimizin göz bebeği Togg'u, yine milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da, bahtın da açık olsun Togg.

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Recep Tayyip Erdoğan togg

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