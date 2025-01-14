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  4. SON DAKİKA: İlkan Karaman'ın katilinin serbest bırakılması tepki çekmişti, yakalama kararı çıkarıldı!

SON DAKİKA: İlkan Karaman'ın katilinin serbest bırakılması tepki çekmişti, yakalama kararı çıkarıldı!

14.01.2025 14:55
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Son dakika haberi: Datça'da yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder’in tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldı!

SON DAKİKA: İlkan Karaman'ın katilinin serbest bırakılması tepki çekmişti, yakalama kararı çıkarıldı!

Datça'da yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder’in tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEMİŞTİ

Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, bir dönem A Milli Takım'da da oynayan milli basketbolcu İlkan Karaman'a Muğla'nın Datça ilçesine taşındığı gün 8 Eylül 2024'te gece saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı.

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Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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ÇARPTI, KAÇTI... SERBEST BIRAKILDI

Kaçan sürücü Emre Ali Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. 1.19 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Yalnız 4 ay tutuklu kalan Önder, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İlkan Karaman
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