Son dakika! İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 AK Partili vekilin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir adım attı. Başbuğ, ifadeye çağrıldı.



NE OLMUŞTU?

Başbuğ FETÖ'nün siyasi ayağı için “26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın” demiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez” demişti.

Erdoğan'ın AK Partili vekilleri suç duyurusunda bulunmaya çağırmasının ardından 2009'daki kanun teklifinde imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

